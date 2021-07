Insta-Video - Jugendlicher traktiert alkoholisierten Mann mit Ohrfeigen – Kollegen lachen sich kaputt

«Also gut, es tut mir leid. Komm, gib mir die Hand», sagt der Jugendliche mit dem schwarzen Cap und der goldenen Kette zu dem Mann auf der Sitzbank. Als dieser auf das vermeintliche Friedensangebot eingehen will, versetzt ihm das Gegenüber mehrere Ohrfeigen. Im Hintergrund bricht schallendes Gelächter aus. Bestärkt vom Zuspruch der Kollegen schlägt der Aggressor zwei weitere Male zu. Das Opfer ist offensichtlich alkoholisiert und in seinen Bewegungen viel zu langsam, als dass es die Angriffe abwehren könnte.

Die beschriebenen Szenen, die sich am vergangenen Samstagabend am Bahnhof Thun ereignet haben, sind auf einem Video zu sehen, das derzeit auf Snapchat und Instagram die Runde macht. Gemäss einer Leserin, die 20 Minuten auf den Clip aufmerksam machte, wurde dieser von den Jugendlichen selbst gepostet. «Die fanden das lustig und wollten mit ihrer Tat angeben», erzählt die Thunerin, welche die Clique flüchtig kennt. Auf Social Media werden die Halbstarken für ihr Verhalten indes mit Schimpf und Schande eingedeckt. «Haben euch eure Eltern keinen Respekt beigebracht?», ist noch eine der harmloseren Reaktionen.

Angriffe nehmen zu und werden schlimmer

«Mir kamen fast die Tränen, so etwas ist einfach erbärmlich und respektlos», findet auch die Leserin. Die Buben im Alter zwischen 16 und 17 Jahren seien bereits mehrmals negativ aufgefallen, indem sie randständige Personen am Thuner Bahnhof belästigt hätten. «So schlimm war es aber noch nie», sagt die 19-Jährige, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will.

S. verbringt oft Zeit am Bahnhof Thun und kennt die Szene dort gut. Gegenüber 20 Minuten sagt er vor Ort: «Solche Angriffe von Jugendlichen werden immer mehr.» Gerade in der Gruppe würden sie oft die Eskalation suchen. Meist seien es Personen unter 20 Jahren. Es seien jedoch Halbstarke: «Wenn es ernst wird, drohen sie immer gleich mit dem Anwalt.»

Gerade Jugendliche würden sich oft schwächere Opfer aussuchen: «Damit entgehen sie dem Risiko, dass die Person sich wehren kann und so einer vermeintlichen Blamage, wenn sie einstecken müssten.» Ausserdem würden diese oft Personengruppen wählen, die gesellschaftlich vergleichsweise wenig akzeptiert seien und für die sich wenige Leute einsetzten. Schmidt beobachtet, dass das Phänomen zuletzt wieder stärker in Erscheinung tritt: «Generell scheint es so, dass die Gewalt von Jugendlichen, auch gegenüber schwächeren Personen, in den letzten Jahren wieder zugenommen hat und dass einzelne Gewalttaten auch intensiver geworden sind.»

Was treibt einen Jugendlichen zu einer solch feigen Tat? «Oft geht es um Anerkennung in der Gruppe, die mit dabeisteht, oder auch bei den Leuten, die man über soziale Medien erreicht», sagt Stefanie Schmidt, Jugendpsychologin an der Universität Bern. Der ausübenden Person gebe dies ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit, wenn sich die andere Person nicht wehren könne. «Oft ist es auch ein Ventil, um mit Frust, massiven Sorgen und Selbstzweifeln zumindest kurzfristig umzugehen.»

Braucht es zusätzliche Massnahmen?

Die Stadt Thun hatte bisher keine Kenntnis vom Vorfall am Bahnhof. Gewalt lehne man in aller Form ab, sagt Reto Keller, Abteilungsleiter Sicherheit. «Solche Szenen goutieren wir nicht.» Zwischen Jugendlichen und Randständigen komme es hin und wieder zu Konflikten, allerdings vorwiegend verbaler Art. «Physische Gewalt wird sowohl uns als auch der Kantonspolizei selten gemeldet», so Keller. Seit Anfang 2021 sind rund zwei Dutzend Streitereien unterschiedlicher Natur am Bahnhof Thun polizeilich aktenkundig – etwa die Hälfte ohne Folgemassnahmen wie etwa Anzeigerapporte. «Gemessen an der Frequentierung der Örtlichkeit ist dieser Wert eher moderat», sagt Keller.