Jugendstrafrecht: 17-Jähriger boxt Mann ins Koma und spielt in Film

Gehirnverletzungen nach Fausthieb

Der Fall von Alex geht ins Jahr 2015 zurück. Am Abend des 8. September schlug er einem 64-jährigen Mann im Zürcher Klopstockpark die Faust so heftig ins Gesicht, dass dieser schwere Gehirnverletzungen davonträgt. Der Mann ist fortan auf externe Hilfe angewiesen und kann nicht mehr arbeiten. Er kann sich nicht an den Vorfall erinnern, weswegen sich die späteren Gerichtsentscheide vor allem an Alex’ Aussagen orientieren werden.

Laut Alex onanierte der Mann an jenem Abend im Park. Er fühlte sich bedroht, rief die Polizei. Diese liess auf sich warten. Später habe der Mann seinen Penis vor Alex’ Augen entblösst und massiert – dabei habe er ihn zudem «böse angelacht». Alex malt sich nach eigenen Aussagen alles Mögliche aus – dass der 64-Jährige ihn verschleppen, vergewaltigen, abstechen oder zusammenschlagen» könnte. Alex möchte dem Mann seine Meinung sagen, dass er nicht schwul sei. Als der Mann eine «Packbewegung» in seine Richtung gemacht habe, schlug er mit aller Härte zu – mehrfach.

Zwei Tage Untersuchungshaft

Was an jenem Abend wirklich passiert ist, ist wegen der einseitigen Darstellung schwer zu rekonstruieren. In einem psychiatrischen Gutachten wird später auch erwogen, dass Alex’ Cannabiskonsum dessen Angst verstärkt haben könnte. Fest steht, dass der Mann Knochenbrüche ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt und in der Folge mehrere Monate im Koma lag. Er ist bis heute in sämtlichen Alltagsaktivitäten eingeschränkt, benötigt Hilfe und Pflege von Frau und Kindern.