Wattwil SG: Jugendstreiche arten aus – «ich habe Angst, dass sie handgreiflich werden»

Klingeln und wegrennen – ein Klassiker unter den Streichen, die fast jeder kennt und kaum jemanden nerven. Auch in der Ringstrasse in Wattwil SG kommt es zu solchen und auch dort ärgerte sich anfangs niemand darüber. Doch mittlerweile arten die Streiche aus: «Seit dem Beginn des Jahres kommen teilweise mehrmals wöchentlich Jugendliche in unsere Strasse und klopfen wie wild an die Fenster, klingeln und rufen uns dumme Sprüche zu», sagt eine Anwohnerin. Durch das Geklopfe würden sich ihre Haustiere erschrecken und panisch durch die Wohnung rennen. Ihre Klingel hat die 49-Jährige aufgrund der ständigen Belästigung mittlerweile deaktiviert.