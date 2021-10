Covid-19 Corona Zertifikatspflicht – Jugis müssen Ungeimpfte abweisen – «Wir wissen nicht, was aus ihnen wird»

1 / 6 Das Jugendzentrum Dreirosen in Basel ist ein «erweitertes Wohnzimmer» für viele Jugendliche. Jugendzentrum Dreirosen Hier können sie chillen, sich mit Peers ihren Interessen widmen oder die Hilfe der Jugendarbeit in Anspruch nehmen. Jugendzentrum Dreirosen Doch seit die erweiterte Zertifikatspflicht gilt, bleiben einige den Zentren fern, obwohl sie gerne hingehen würden. 20min/Celia Nogler

Darum gehts Seit dem 13. September gilt in der Schweiz die erweiterte Zertifikatspflicht.

Das schliesst auch Jugendzentren ein, in denen man nur noch mit Impfung oder Test reinkommt.

Teilweise kommen Jugendliche nicht mehr in die Jugis und verzichten so auch auf Angebote der Jugendarbeit.

«Wir müssen leider ältere Jugendliche, die uns besuchen wollen, abweisen. Das ist für uns sehr schwierig», sagt Claudia Gunzenhauser. Sie ist Co-Leiterin des Jugendzentrums Dreirosen in Basel. Seit am 13. September die erweiterte Zertifikatspflicht eingeführt wurde, dürfen auch Jugendliche ab 16 Jahren nur noch mit Impfung oder Test ins Jugi. Für die Jugendarbeitenden und für das Publikum ist die Lage schwierig.

Das Jugi soll ein offener Treff sein, eine Art «erweitertes Wohnzimmer». Einerseits könnten junge Menschen dort einfach mal sein und chillen, so Gunzenhauser. Auf der anderen Seite stünden ihnen dort für Themen, die sie beschäftigen, Ansprechpersonen zur Verfügung. «Wir begleiten und betreuen sie, bauen Beziehungen auf», sagt sie. Einige kämen täglich, doch wegen der Zertifikatspflicht blieben andere fern: «Wir wissen nicht, was aus ihnen wird», so die Jugendarbeiterin.

Gunzenhauser ist sich sicher, dass die Jugendlichen andere Orte finden, um sich zu treffen. «Doch die Zertifikatspflicht herrscht überall und schliesst sie aus. Wir könnten das abfedern, dürfen aber nicht. Damit fällt der geschützte Rahmen weg», hält sie fest. Das schmerze besonders, wo die Jungen Hilfe bräuchten: «Es gibt Situationen, in denen sich uns Jugendliche anvertrauen und uns Probleme schildern, bei denen wir sie aktiv unterstützen. Durch die niederschwellige Arbeit der offenen Jugendarbeit kann hier einiges aufgefangen werden, was in der Schule oder zu Hause manchmal nicht geschieht», erzählt Gunzenhauser.

«Ich bin gesund und soll mich jetzt impfen lassen?», sagt ein Jugi-Besucher zu «SRF News». Ein anderer habe sich nur impfen lassen, um an die Herbstmesse gehen zu können. Laut Gunzenhauser sind die Einstellungen zur Impfung sehr unterschiedlich: «Viele haben sich impfen lassen, andere wollen gar nicht. Bei anderen entscheiden wiederum die Eltern mit», sagt sie zu 20 Minuten.

Es sei klar, wie wichtig Social Media in ihrem Leben sei, das gelte auch für die Informationsbeschaffung. «Doch dort kursiert viel Halbwahres oder ganz Falsches», stellt sie fest. Dem versuche man entgegenzuwirken. Am liebsten wäre ihr aber, wenn die Zertifikatspflicht in der Jugi auf 20 Jahre erhöht würde. So könnten Teenager das Angebot weiterhin unbeeinträchtigt wahrnehmen.

Impfung erreicht junge Bevölkerung weniger

Dass die Impfkampagne die junge Bevölkerung nur eingeschränkt erreicht hat, zeigen Zahlen des BAG. Zwar ist der Impfstoff von Pfizer/Biontech seit Dezember 2020 ab 16 Jahren zugelassen, geimpft wurden in den Kantonen aber zunächst vor allem ältere und gesundheitlich angeschlagene Menschen. Erst am 9. Juni 2021 stieg die Zahl der Zehn- bis 19-Jährigen, die zumindest eine Dosis erhalten haben, auf über ein Prozent. Bei den 20- bis 29-Jährigen waren es schon über acht Prozent. Die Gruppe 80+ war zu knapp 80 Prozent zumindest angeimpft. Am 24. Oktober waren die Zehn- bis 19-Jährigen mit 41,72 Prozent die deutlich am wenigsten geimpfte Bevölkerungsgruppe der Schweiz (mit Ausnahme der bis Neunjährigen, für die es noch keine zugelassene Impfung gibt).

Gesunde junge Menschen mussten lange auf die Impfung warten, bekamen die Auswirkungen der Pandemie aber sofort zu spüren. Nun müssen 16-Jährige den Test für das Zertifikat selber bezahlen. Dass sie das tun, um in die Jugi zu gehen, hält Marcus Casutt für unwahrscheinlich. Er ist Geschäftsleiter des Dachverbandes für Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz (DOJ). «Wir waren überrascht, dass die Zertifikatspflicht so schnell eingeführt wurde – in Anbetracht des Impffortschritts bei der jungen Bevölkerung zu schnell», sagt er. Darum empfiehlt der Verein, die Jugend besser zu informieren und bis dahin zumindest bei der Offenen Jugendarbeit das Alter für den Zugang ohne Zertifikat auf 25 Jahre anzuheben.

