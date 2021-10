Vermisste 8-Jährige : Julia einen Tag nach der Rettung aus Spital entlassen

Hunderte Einsatzkräfte und Freiwillige suchten stundenlang nach der vermissten Julia. Nun wurde sie aus der Klinik entlassen.

Die acht Jahre alte Julia ist einen Tag nach ihrer Rettung im Grenzgebiet von Tschechien wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das Mädchen aus Berlin war fast zwei Tage lang nach einem Familienausflug verschollen, am Dienstag hatte ein tschechischer Förster das Kind entdeckt. Danach wurde das Kind nach Angaben des Polizeipräsidiums in Regensburg in eine Klinik in Deutschland gebracht worden.