Julia Fox zieht im Domina-Pferdelook die Blicke auf sich

Mit diesem Outfit verdient sich Julia Fox modisch die Sporen: An der New York Fashion Week taucht die Schauspielerin in Lack und Leder samt Pferdeschweif und barem Hintern auf.

Das Domina-Outfit von Julia Fox sorgt an der New York Fashion Week für Gesprächsstoff.

Ob im transparenten Extrem-Wet-Look oder im selbst gemachten Blätterkleid – Julia Fox steht regelmässig modisch im Mittelpunkt. Ihre Affinität zu skurrilen Pieces gipfelt in ihrem neuesten Look, den die Schauspielerin an der New York Fashion Week trägt.

Luftig um den Hintern

Der schwarze Maxirock mit Löchern für die Pobacken wird dabei zur Hauptattraktion von Julia Fox’ Outfit. Am Lederjupes ist ein tiefschwarz glänzender Pferdeschweif befestigt, der fast bis zum Boden reicht. Dazu trägt die 33-Jährige eine Tasche aus der Animal Icons-Kollektion vom amerikanischen Designer Thom Browne. Die Tasche in Hundeform tauchte erstmals auf dem Runway für die Herbst-Winter-2020-Kollektion auf und passt mit dem schwarzen Schweif perfekt zum Domina-Look.

Julia Fox und ihre Tasche: zwei Schweife in einem Look GC Images

Nicht nur die untere, sondern auch die obere Hälfte von Julias Outfit ist mit Hoodie, Handschuhen und Underboob-Ausschnitt ebenfalls ein Eye-Catcher.

Statement-Looks à Gogo

Julia Fox ist für ihre ausgefallenen Outfits bekannt und rückt auch auf dem Roten Teppich Statement-Pieces wie eine Tasche aus Menschenhaar ins Rampenlicht. Anlässe wie die New York Fashion Week geben dem «Uncut Gems»-Star jedoch die perfekte Plattform für obskure Looks. Dabei bietet sie oft Modelabel eine Plattform, die in der breiten Masse eher unbekannt sind. Für die Show des New Yorker Labels Seks trägt Fox einen ultrakurzen Microskirt aus Leder und eine voluminöse Felljacke mit ebenso voluminösen Schuhen.

Für das US-Debut des spanischen Designers Luis De Javier an der New Yorker Modewoche schreitet Julia Fox kürzlich gar selbst über den Catwalk. Dabei trägt sie ein Denimkleid mit Hörnern, die an ihrer Brust befestigt sind.

Mit zwei gigantischen Hörnern aus Jeansstoff steht die Schauspielerin auch auf dem Laufsteg im Mittelpunkt. IMAGO/Sipa USA

«Seit wir uns das erste Mal getroffen haben, wusste ich, dass du Grossartiges leisten wirst», lobt Fox den Designer in der Bildunterschrift zum Runway-Foto auf Instagram.