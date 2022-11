Julia Fox trägt ein selbstgemachtes Kleid aus Blättern

«Ich bin besessen von Blättern»

«Hallo Leute! Ich bin besessen von Blättern. Ich gehe jeden Tag in den Park und sehe, wie sich die Blätter verändern und wurde davon so richtig inspiriert», verrät die Schauspielerin im Video zum Blätter-Dress. Der Clip zeigt Fox, wie sie unter den Bäumen in New York Blätter sammelt und diese dann weiterverarbeitet. «Also habe ich meine Freundin Emma angerufen, die ein Kunstharz-Profi ist. Wir haben die Blätter gereinigt, das Kunstharz zusammengemischt und die Blätter damit konserviert.»

Tiktok liebt das Blätterkleid

Mode für die Apokalypse

Julia Fox’ Blätterbikini gehört in die Ecke des Modetrends Avant Apocalypse. Wie der Name dieser Trendströmung schon andeutet, dreht sich hierbei alles um Mode, wie sie kurz vor der Apokalypse getragen werden könnte. Dazu gehören Stücke, die in Richtung Warcore gehen und an Looks à la «Mad Max» erinnern, aber auch Kleidung aus Materialien, die völlig zweckentfremdet werden, wie die Blätter in Fox’ Kleid. Die Schauspielerin erklärt im Video zum Blätterkleid selbst: «Besonders jetzt, wo wir in düsteren Zeiten sind, müssen wir alle lernen, mit Kleidung geschickt umzugehen.»