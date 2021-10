Influencerin Julia Holz ist «krebsfrei», doch nun hat sie ein «Loch in der Bauchwand»

Nur Stunden später dann der Schock. Julia ist erneut im Krankenhaus, wie sie auf Instagram zeigt. «Irgendwas mit meinem Darm, ich habe keine Ahnung, aber Schmerzen habe ich und ein Ei kommt aus meinem Bauch», kommentiert sie dieses Bild in ihrer Story.

Das teilte sie ihrer Community auf Instagram mit. «Ich kann es noch gar nicht fassen, ich bin so froh und dankbar», schrieb die 35-Jährige zu ihrem Post.

Kurz nach der freudigen Nachricht kommt jedoch der nächste Schock für die 35-Jährige. Sie habe ein Loch in der Bauchwand und muss erneut operiert werden.

Es liegen harte Monate hinter Julia Holz. Im April erhielt die Influencerin die niederschmetternde Diagnose Gebärmutterhalskrebs im fortgeschrittenen Stadium. Von Anfang an ging die 35-Jährige offen mit ihrer Erkrankung um , liess ihre Followerinnen und Follower stets an ihrer Operation sowie Chemo- und Strahlentherapie teilhaben und postete regelmässig Fotos und Videos aus dem Krankenhaus.

Am Freitag verkündete sie auf Instagram dann die wohl schönste Nachricht seit Langem: «Ich bin Rezidivfrei. Krebsfrei für mich. Mein Arzt meint, dass man das so nicht sagt und er hat ja recht, aber ich finde es hört sich einfach besser an für mich.»