«Das Arschloch ist endlich raus» - Julia Holz meldet sich nach Krebs-OP bei ihren Fans

Am Dienstag wurde die 35-Jährige wegen Gebärmutterhalskrebs operiert – und das nicht zum ersten Mal: Schon im Mai hatte sie ihre erste OP.

Julia Holz hat sich nach ihrer Krebs-OP am Dienstag bei ihren Insta-Followerinnen und -Followern gemeldet.

Am Dienstag hat sich die Mutter einer Sechsjährigen zum zweiten Mal operieren lassen.

Influencerin Julia Holz (35) sagt ihrem Krebstumor «Herbert» den Kampf an.

«Herbert das Arschloch ist endlich raus» – mit diesem Update meldet sich Influencerin Julia Holz (35) nach ihrer OP bei ihren Fans via Instagram zu Wort. Auf dem Foto, das sie dazu postet, sieht sie erschöpft aus, ist umgeben von Schläuchen und Kabeln. Sie werde sich die Tage nochmals melden, fügt sie hinzu, gerade sei sie noch nicht in der Lage dazu.

Die vergangenen Wochen waren hart für Julia: Zuerst musste die Restaurantbesitzerin wegen der Corona-Pandemie auf wichtige finanzielle Einnahmen verzichten, bis ihre Reserven restlos aufgebraucht waren. Dann erhielt sie in ihrer Wahlheimat Mallorca die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Zuletzt musste die 35-Jährige ihre Fans um Spenden bitten, weil sie die Kosten für die Behandlung nicht mehr allein tragen konnte. Bisher haben ihre Fans 13’056 Euro, also umgerechnet etwa 14’000 Franken, gespendet. Am Dienstag wurde ihr der Tumor endlich entfernt, die Chemotherapie geht dennoch weiter.