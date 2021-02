Die Trennung sei nötig gewesen, sagte die gebürtige Russin in einem Interview.

War viele Jahre als «JJ» in der Reality-Soap «Berlin Tag & Nacht» zu sehen: Julia Jasmin Rühle.

«Berlin Tag & Nacht»-Star Julia Jasmin Rühle ist wieder Single. Die 33-Jährige hat die Trennung von ihrem langjährigen Freund René bekanntgegeben. Das Paar kenne sich seit 20 Jahren – zuletzt habe es zwischen ihnen aber immer wieder gekriselt. «Eine Trennung ist immer mit Schmerz verbunden, aber manchmal ist es besser, Abstand zu nehmen, wenn es zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht zu ändern ist», sagte die Influencerin in einem Interview mit «Promiflash» .

Die Trennung sei nötig gewesen, so Rühle. Sie und René sind im vergangenen Jahr nach vielen Reibereien demnach in einer «On-Off-Beziehung» gewesen. Das Ex-Paar verstehe sich aber weiterhin sehr gut, was ihnen beiden sehr wichtig sei.