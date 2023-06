Julián Alvarez, Lautaro Martínez: Wer siegt in Champions-League?

1 / 6 Nach dem WM-Final jubelten Lautaro Martínez (M.) und Julián Álvarez (r.) noch gemeinsam über den WM-Titel. REUTERS Zusammen mit Superstar Lionel Messi (2.v.l.) schafften sie es, den Weltmeistertitel zum dritten Mal für Argentinien zu gewinnen. REUTERS Álvarez spielte im WM-Final gegen Frankreich bis in die 102. Minute der Verlängerung. USA TODAY Sports

Darum gehts Lautaro Martínez und Julián Álvarez wurden im Dezember Weltmeister mit Argentinien.

Beide stehen am Samstag im Final der Champions League – aber auf unterschiedlicher Seite.

So kann sich also nur einer der Gauchos seine bereits erfolgreiche Saison noch vergolden.

Am 18. Dezember waren sie Teamkollegen, rangen Frankreich im Final der Fussball-WM in Katar im Penaltyschiessen nieder und sorgten gemeinsam dafür, dass sich Argentinien zum dritten Mal nach 1978 und 1986 den Weltmeistertitel sichern konnte. Julián Álvarez spielte gegen den Weltmeister von 1998 und 2018 von Beginn an und wurde in der 102. Minute ausgewechselt, für ihn kam Lautaro Martínez ins Spiel.

Nun stehen sie sich am Samstag im Champions-League-Final in Istanbul (ab 21 Uhr live bei uns) gegenüber. Álvarez, der an der WM vier Tore erzielte, steht in Diensten von Manchester City, Martínez spielt für Inter Mailand. Einer der beiden Mittelstürmer wird sich seine Saison noch vergolden.

Martínez hat bessere Bilanz

Álvarez hat in dieser Saison für die Citizens zehn Spiele in der Königsklasse absolviert und dabei drei Tore und zwei Assists erzielt. Die Passgenauigkeit des 23-Jährigen liegt bei 83,3 Prozent. Der 25-jährige Martínez hat zwölf Partien bestritten und drei Tore und drei Assists beigesteuert. Seine Passquote liegt bei 74,84 Prozent – kleine Vorteile also bei Álvarez.

In der Meisterschaft, in der City den Titel holte, markierte Álvarez neun Treffer und einen Assist. Martínez erzielte 21 Tore und gab sieben Assists für Inter in der Serie A, doch die Mailänder hatten im Meisterrennen gegen Napoli keine Chance.

Die Saisonbilanz mit 28 Toren und elf Assists in 56 Spielen spricht klar für Martínez, Álvarez steht bei 17 Toren und fünf Assists in 49 Spielen. Doch all diese Zahlen spielen am Samstag keine Rolle, denn nur einer kann sich die Krone der Königsklasse noch aufsetzen und seine Saison damit perfektionieren.

Wer gewinnt die Champions League? Manchester City Inter Mailand Ist mir egal, ich will einen spannenden Final sehen.