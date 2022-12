WM 2022: Julian Alvarez ist der argentinische Shooting-Star in Katar 

Julian Álvarez schaffte den Durchbruch in der argentinischen Nationalmannschaft erst an dieser WM-Endrunde. Der 22-Jährige erzielte für die Albiceleste bereits vier Tore.

Darum gehts Julian Álvarez ist erst 22, hat aber für Argentinien bereits vier WM-Tore erzielt.

Früher posierte er noch mit seinem Idol Lionel Messi, nun spielen sie zusammen.

Auch im WM-Final werden die beiden gemeinsam um den Titel kämpfen.

In der aktuellen WM-Torschützenliste liegt er nur hinter Frankreichs Stürmer Kylian Mbappé (fünf Tore in fünf Spielen) und seinem Teamkollegen und Superstar Lionel Messi (5 T, 6 S). Julian Álvarez ist mit seinen 22 Jahren noch ein Jungspund, hat an dieser WM-Endrunde, seiner ersten wohlgemerkt, aber bereits vier Treffer (in sechs Partien) erzielt – zuletzt zwei beim 3:0-Sieg gegen Kroatien im Halbfinal. Doch wer ist der Junge aus Calchin genau? Wir stellen ihn vor.

Traum mit Messi an WM erfüllt

Am Dienstagabend waren Álvarez und Messi für alle drei Tore zuständig. Noch vor zehn Jahren war das unvorstellbar. Da posierten die beiden gemeinsam für ein Foto. Damals träumte der junge Stürmer Álvarez von einer Profikarriere und der Teilnahme an einer WM. Mit Vorbild Messi erfüllte sich Alvarez nun seinen grossen Traum. «Ich bin sehr glücklich und ich denke, wir haben das verdient. Wir stehen im Final der Weltmeisterschaft und genau das wollten wir», war Álvarez nach dem Erfolg überglücklich.

Die Anfänge, auch bei Real

Doch der heute 1,7 m grosse Mittelstürmer hatte es nicht von Beginn weg so einfach. Geboren in Calchin begann er seine Karriere bei Club Atlético Atalaya. Sein Talent fiel früh auf, er erhielt als Elfjähriger die Möglichkeit, sich bei Real Madrid an einem Trainingsturnier zu versuchen. Doch die Madrilenen durften den Buben in so jungen Jahren nicht verpflichten, also kehrte er in seine argentinische Heimat zurück. Dort schloss er sich als 15-Jähriger dem Grossclub River Plate in Buenos Aires an. Sein Debüt beim argentinischen Rekordmeister gab er mit 18.

Der Durchbruch bei River Plate

Richtig aufmerksam gemacht hat «Araña» – die Spinne, wie Álvarez’ Spitzname seit seiner Kindheit lautet, in der Saison 2020/21, als er für River Plate 24 Tore in 46 Spielen erzielte. Eine Spielzeit später war die Quote mit 18 Treffern in 26 Partien sogar noch besser. Kein Wunder also wurden die europäischen Grossclubs auf den Gaucho aufmerksam. Den Zuschlag bekam Manchester City, der im Januar 21 Millionen Franken für den 22-Jährigen überwies, ihn aber bis zum Sommer noch an River Plate auslieh.

Für die Citizens bestritt Álvarez in dieser Saison bisher insgesamt 20 Spiele, in der Liga, im Cup und in der Champions League. Dabei schoss der Mittelstürmer sieben Tore. Gegen Nottingham Forest, mit dem Nati-Star Remo Freuler, gelang dem Argentinier beim 6:0-Sieg gar ein Doppelpack. «Araña» hat ihn übrigens sein Bruder genannt, weil er als Teenager so stark spielte, als hätte er statt zwei sogar acht Beine.

Auch an der WM eingeschlagen

Für die argentinische Nationalmannschaft lief Álvarez bisher 18 Mal auf und markierte sieben Tore – vier alleine davon an dieser WM. Dabei kam die Spinne in den ersten beiden WM-Partien – bei der peinlichen 1:2-Niederlage gegen Saudiarabien und beim 2:0 gegen Mexiko – für die Albiceleste nur als Ersatzspieler zum Einsatz. Ab dem letzten Gruppenspiel (2:0 gegen Polen) stand er jedoch immer in der Startelf und traf ausser gegen die Niederlande stets. Nationaltrainer Lionel Scaloni wird sich davor hüten, den schnellen Shootingstar im Final aus der Startelf zu nehmen. Denn eine Spinne kann man auf dem Feld immer gebrauchen – speziell im WM-Final, dem wichtigsten Spiel überhaupt.

