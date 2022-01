Whistleblower : Julian Assange kann gegen US-Auslieferung Berufung einlegen

Im juristischen Tauziehen um Julian Assange soll nun der Oberste Gerichtshof des Königreichs ein Machtwort sprechen. Das jahrelange Drama um den Wikileaks-Gründer ist damit um eine Wendung reicher.

Der Rechtsstreit um die Auslieferung des Wikileaks-Gründers wird also nun am britischen Supreme Court weitergeführt.

Seine Unterstützer sehen in Assange einen Investigativjournalisten, der mit seiner Arbeit mehrere Kriegsverbrechen der USA in den Fokus der Öffentlichkeit rückte.

Assange droht in den USA 175 Jahre Haft

Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Dem gebürtigen Australier drohen dort bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Vorgeworfen wird ihm, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Seine Unterstützer sehen in ihm dagegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat. Der 50-Jährige sitzt seit mehr als zwei Jahren im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Haft, die CIA soll seit längerer Zeit an Plänen für seine Entführung oder gar Ermordung arbeiten.