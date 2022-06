Julian Classen turtelnd mit Insta-Model Tanja Makaric auf Ibiza gesichtet

1 / 11 Julian Classen (29) wurde beim Turteln und Knutschen auf Ibiza erwischt, wie Fotos, die den deutschen Medien «Bild» und «Promiflash» vorliegen, zeigen. Instagram/julienco_ Fans vermuten, dass es sich bei der neuen Dame an seiner Seite um das Instagram-Model Tanja Makaric handeln könnte. Der Grund? Instagram/tanjamakaric_ Die beiden posteten in den vergangenen Tagen auffällig ähnliche Instagram-Stories. So postete Julian etwa diesen Früchtekorb am Strand, … Instagram/julienco_

Erst kürzlich hat Julian Classen seine Trennung von Noch-Ehefrau Bianca (29) bekannt gegeben. Jetzt gönnt sich der Influencer eine sonnige Auszeit auf Ibiza. Unerkannt bleibt der 29-Jährige allerdings auch auf der Party-Insel nicht – im Gegenteil: Der Youtuber wurde knutschend und händchenhaltend an der Seite einer neuen Frau entdeckt, wie Fotos, die der «Bild»-Zeitung vorliegen, zeigen.

Auf den Schnappschüssen ist der Influencer zusammen mit einer Unbekannten an einer Hotel-Party zu sehen. Die beiden feiern und tanzen gemeinsam. Weitere Bilder zeigen die zwei beim gemütlichen Spazieren durch Ibiza – Hand in Hand. Laut Augenzeugen sollen sie sehr «vertraut und verliebt» gewirkt haben und sich sogar geküsst haben. Ein romantisches Knutschfoto vom Strand liegt auch dem deutschen Newsportal «Promiflash» vor. Darauf liegen beide eng umschlungen und in Badekleidung auf einem Strandsofa und küssen sich lächelnd auf den Mund.

Datet Julian das Instagram-Model Tanja Makaric?

Doch damit nicht genug: Einige aufmerksame Fans haben bereits eine Vermutung, um wen es sich bei der Dame an Julians Seite handeln könnte. So postete der Social-Media-Star in den letzten Tagen auffällig viele ähnliche Insta-Stories wie das Instagram-Model Tanja Makaric.

Die beiden teilten Schnappschüsse von exakt gleichen Orten und aus ziemlich ähnlichen Perspektiven, und zwar fast zeitgleich. Am Dienstag posteten der 29-Jährige und das Model beinahe identische Videos von einer David-Guetta-Party im Kult-Lokal Ushuaïa. Am Mittwoch folgten Fotos derselben Aussicht aufs Meer. Julian postete eine Früchte-Platte. Im Hintergrund sind eine Bucht und weisse Sonnenschirme zu erkennen, die kurz darauf auch in der Story von Tanja auftauchten. (siehe Bildstrecke oben)

Weder Julian noch Tanja haben sich bisher zu den Spekulationen geäussert. Viele Fans sind sich dennoch sicher, dass sich die beiden daten. Unter einem neuen Instagram-Post der Influencerin häufen sich Kommentare zu den Liebesgerüchten. Einige Userinnen und User vergleichen das Model gar mit Julians Ex, und schreiben Kommentare wie «Julian hat ein Upgrade gemacht», «Sie ist viel schöner als Bibi», «Bibi kann einpacken» und «Schön mit Julian im Urlaub, nicht wahr?».

Auch Bibi soll frisch verliebt sein

Auch Bianca soll bereits einen neuen Lover an ihrer Seite haben. Schon vor Julians Bestätigung der Trennung Ende Mai wurde die Youtuberin beim Fremdknutschen erwischt, gefolgt von romantischen Schnappschüssen am Flughafen und im Urlaub in Italien – und zwar in Gesellschaft von Timothy Hill, der zum Management der Influencerin gehört.

Das Ex-Paar Bianca und Julian verliebte sich in der Schule, zog mit 19 zusammen, heiratete im Jahr 2018, wurde Eltern zweier Kinder, Lio (3) und Emily (2) Classen, und baute sich zusammen ein Imperium auf: Sie waren der Inbegriff eines Youtuber-Traumpaares, doch nun ist alles aus. Sollte es tatsächlich zu einer Scheidung kommen, gäbe es definitiv einiges zu klären: Bei den Classens geht es neben den Kindern auch um zig Immobilien, Autos, Firmen und sehr viel Geld.