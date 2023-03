Julian Nagelsmann: Bayern München wirft Trainer per sofort raus

Wie nun mehrere Medien übereinstimmend berichten, ziehen die Verantwortlichen die Reissleine. Trainer Julian Nagelsmann wird per sofort entlassen. Der 35-Jährige selber wusste auf Anfrage des «Kickers» noch nichts von seiner Entlassung. Wie der TV-Sender «Sky» berichtete, soll es an diesem Freitag einen Termin bei den Bayern-Bossen geben, bei dem Nagelsmann erst von der Trennung in Kenntnis gesetzt werde. Vom Club gab es bislang kein offizielles Statement.

Tuchel soll bereit stehen

Nach der Niederlage gegen Leverkusen am vergangenen Sonntag war der Frust beim Sportchef, Hasan Salihamidzic gross: «Das war das nicht das, was Bayern München bedeutet». Das war aber noch nicht genug. «So wenig Antrieb, so wenig Mentalität, so wenig Zweikampfführung, so wenig Durchsetzungsvermögen habe ich selten erlebt», schimpfte der Sportchef.