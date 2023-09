Julian Nagelsmann soll deutscher Nationaltrainer werden

Das Monatsgehalt Nagelsmanns soll gut 400’000 Franken betragen. Deutlich weniger als das, was er bei Bayern, wo er noch unter Vertrag steht, verdient. Der Trainer verzichtet also wohl auf eine Menge Geld. Bei den Münchnern hätte er bis 2026 noch gut 20 Millionen verdient – fürs Nichtstun. Doch der Kontrakt wird aufgelöst und Nagelsmann streicht beim DFB bis 2024 «nur» vier Millionen ein. Danach soll er jedoch wieder frei sein.

Der DFB hatte sich am 10. September nach dem 1:4 gegen Japan von Hansi Flick getrennt. Für das Frankreich-Spiel (2:1) drei Tage später hatte einmalig Sportdirektor Rudi Völler übernommen. Ein Nachfolger sollte bis zur Abreise in die USA am 9. Oktober gefunden werden. Dort spielt die DFB-Auswahl am 14. Oktober gegen die USA und drei Tage später gegen Mexiko – nun hat es schon deutlich früher geklappt.