FC Chelsea: Julian Nagelsmann war in London beim Vorstellungsgespräch

Erst vor kurzem verlängerte Kylian Mbappé seinen Vertrag bei PSG. Dafür kassiert er nun 72 Millionen im Jahr (!). Wie die spanische «AS» schreibt, sieht er seine Zukunft aber nicht bei den Franzosen. Mbappé will in die La Liga zu Real Madrid. Allerdings wohl nicht in diesem Sommer, sondern erst 2024. Hauptgrund für den Wechselwunsch ist die Tatsache, dass Mbappé nach dem erneut enttäuschenden Abschneiden in der Champions League in dieser Saison nicht mehr daran glaubt, mit PSG in der Königsklasse Erfolg zu haben. (fss)