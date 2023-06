Julian Sands: Wanderer finden Leiche in Kalifornien

Er war am 13. Januar als vermisst gemeldet worden, nachdem er zu einer Wanderung auf den mehr als 3048 Meter hohen Mount Baldy in Südkalifornien aufgebrochen war.

Fünf Monate nach dem Verschwinden von Schauspieler Julian Sands haben Wanderer in Südkalifornien menschliche Überreste gefunden. Das Büro des Sheriffs in San Bernardino teilte mit, die menschlichen Überreste seien am Samstagmorgen in der Nähe des Mount Baldy entdeckt worden. Sie werden in der kommenden Woche für eine Identifizierung zum Büro des Gerichtsmediziners gebracht. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt.