Julie und Camilla Lorentzen bekommen ihr «Regenbogen-Baby»

Fortpflanzungsmedizin in der Schweiz

In der Schweiz nehmen jährlich rund 3000 Paare fortpflanzungsmedizinische Behandlungen in Anspruch. Die beiden häufigsten in der Schweiz durchgeführten Verfahren sind die Insemination und die In-vitro-Fertilisation (IVF) mit anschliessendem Embryotransfer in die Gebärmutter. Bei der Insemination werden Samenzellen mit einem Hilfsmittel in die Gebärmutter eingebracht. Als In-vitro-Fertilisation wird die Befruchtung einer Eizelle mit einer Samenzelle ausserhalb des Körpers bezeichnet. Infolge der Annahme der Gesetzesvorlage «Ehe für alle» haben ab dem 1. Juli 2022 neu weibliche Ehepaare Zugang zur Samenspende. Bisher war dieser verschiedengeschlechtlichen Paaren vorbehalten.



Quelle: Bundesamt für Gesundheit