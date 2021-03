Vor dem letzten Rennen der Saison am Samstag in Berchtesgaden war klar: Julie Zogg benötigt beim letzten Parallelslalom der Saison den Sieg, um die Disziplinenwertung und somit die kleine Kristallkugel zu gewinnen. Aber nicht nur das: Da sie vor dem Wettkampf 25 Punkte hinter der 17-jährigen Sofia Nadyrshina lag, musste sie auch auf einen Ausfall der Russin hoffen.

Olympische Spiele im Fokus

Besonders nach dem durchwachsenen Saisonstart und der enttäuschenden WM vor einem Monat war die Titelverteidigung in diesem Jahr keine einfache Sache. Zogg schied an der WM im Parallelslalom und Riesenslalom jeweils im Achtelfinal aus. «Jede Kristallkugel ist schön, aber diese hat einen speziellen Stellenwert und ist sicherlich die emotionalste», so Zogg.

Für Zogg geht es nun ein paar Tage in die Ferien. Die 28-Jährige hat jedoch bereits die nächste Saison im Visier. Dies mit einem klaren Sieg: Den Gewinn einer Medaille an den Olympischen Spielen 2022 in Peking. «Ich freue mich so richtig auf das Sommertraining und die Vorbereitung», meint Zogg, «es könnte direkt weitergehen. Ich brenne richtig auf die nächste Saison».