Es war eine Tat, welche ein ganzes Land in Aufruhr versetzte: Eine 22-jährige Frau wurde 2019 in Slowenien verhaftet, nachdem sie mit einer abgetrennten Hand in ein Spital gegangen war. Sie selbst behauptete, dass der Unfall bei der Gartenarbeit passiert sei. Erst später wurde klar, dass sich Adlesic ihre Hand bewusst abgeschnitten hatte, um Geld von der Versicherung zu kriegen.