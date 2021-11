Oklahoma : Julius Jones entgeht seiner Hinrichtung in letzter Minute

Nur Stunden vor seiner geplanten Exekution wurde die Todesstrafe des Häftlings Julius Jones in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Jones beteuerte 20 Jahre lang seine Unschuld.

Julius Jones wurde wegen des Mordes an Paul Howell verurteilt. Seine Todesstrafe wurde in eine lebenslange Freiheitsstrafe umgewandelt.

Der Gouverneur des US-Bundesstaats Oklahoma, Kevin Stitt, hat die Todesstrafe für den Häftling Julius Jones in letzter Minute in eine lebenslange Freiheitsstrafe umgewandelt. In der Anordnung Stitts vom Donnerstag hiess es, damit gehe einher, dass Jones für den Rest seines Lebens keine weitere Umwandlung seiner Strafe, keine Bewährung und keine Begnadigung beantragen dürfe. Jones’ Hinrichtung war ebenfalls für Donnerstag geplant. Der 41-Jährige war 2002 zum Tod verurteilt worden, weil er 1999 einen Geschäftsmann erschossen haben soll.



Er hat die Tat stets bestritten und erklärt, er sei vom wahren Täter in eine Falle gelockt worden. Jones beklagte auch, von seinen ersten Anwälten schlecht verteidigt und während des Prozesses diskriminiert worden zu sein. Eine TV-Dokumentation befasste sich später mit Verfahrensfehlern in dem Fall.