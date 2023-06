Julyan Pohl: Darum ist die Schweiz besser als Deutschland

Wie der 24-Jährige gegenüber 20 Minuten sagt, ist er in einem 300-Seelen-Dorf in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Vor fünf Jahren ist er dann in die deutsche Hauptstadt Berlin gezogen. Er kann also beurteilen, in welchen Punkten die Schweiz besser ist als Deutschland, wie er im Tiktok-Video betont.

Neun Gründe für die Schweiz

Die Deutsche Bahn ist beleidigt

«Zieh doch zurück in deine Schweiz»

Wenn die Schweiz so viel besser ist, warum wohnt Julyan Pohl dann in Deutschland? Das fragen sich einige User in den Kommentaren und fordern ihn auf, er soll doch zurück in die Schweiz ziehen. Wie Pohl gegenüber 20 Minuten sagt, sei er vor fünf Jahren für sein Studium nach Berlin gezogen. «Als Teenager in der Schweiz zu leben und dort zu studieren, ist sehr teuer und ist nicht so cool wie in Berlin.» In der deutschen Hauptstadt gebe es mehr Möglichkeiten, sich als junger Mensch auszuleben und es mache einfach mehr Spass. Das sei auch ein Grund, warum er immer noch in Deutschland wohne.