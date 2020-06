Covid-19

Jung, mobil und infiziert

Die Pandemie ist in der Schweiz unter Kontrolle. In Basel gibt es kaum noch neue Fälle. Bei den wenigen Neuansteckungen gibt es aber Auffälligkeiten.

Seit dem 1. Juni wurden in Basel-Stadt noch gerade sechs Neuansteckungen mit Covid-19 registriert, am 18. Juni gab es im Stadtkanton kumuliert 984 Fälle, wovon gerade mal noch eines aktiv war. Die Pandemie ist unter Kontrolle, obwohl das öffentliche Leben weitgehend zurückgekehrt ist.

Enge Räume, viele Leute

Bei der Rückverfolgung der Ansteckungsketten zeigt sich jetzt, die Infektionsqullen sind «oft enge Räume mit vielen Leuten», so Steffen. Sei das im Restaurant mit Kollegen oder in einer Bar, wo man dann doch «zu lange zu eng» unter vielen Leuten gewesen sei.

Ist das Nachtleben also ein potentieller Superspreading-Event? «Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch mal einen grösseren Herd in der Schweiz haben», so Steffen weiter. Dann sei es entscheidend, dass man diesen mit Testen und Contact-Tracing sofort in den Griff bekomme, um eine Ausbreitung zu verhindern. Um eine zweite Welle sorgt sich der Kantonsarzt dennoch kaum. Dank den gesammelten Erfahrungen, wisse man nun, was zu tun sei. Umso wichtiger aber bleibe, sich an die Schutzmassnahmen zu halten.