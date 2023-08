Jung und alleinerziehend: «Ich drehe jeden Rappen um und stelle meine Wünsche hinten an»

Geldsorgen, Isolation und Scham: Mit diesen Herausforderungen haben junge Alleinerziehende zu kämpfen

Junge alleinerziehende Elternteile sind besonderen Belastungen ausgesetzt. Eines der grossen Themen in den Beratungsangeboten von Pro Juventute sei das Finanzielle. «Plötzlich muss ein Elternteil allein für ein oder mehrere Kinder aufkommen und das wird zu einem schier unmöglichen Unterfangen», sagt Sprecherin Anja Meier. Alleinerziehende Eltern gingen in der Regel einem höheren Arbeitspensum nach, weil sie auf das Einkommen angewiesen sind. «Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit, finanziell in eine schwierige Lage zu geraten.»