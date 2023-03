Dave von «Jung, Wild & Sexy» sucht im TV nach einer Freundin

1 / 9 So hat ihn die Schweiz kennen gelernt: Dave in seinen 20ern im Rahmen der Reality-Show «Jung, wild & sexy». oneplus Damals konnte man den gebürtigen Aargauer beim «Baggern, Saufen, Partymachen» zusehen. oneplus Immer mit dabei: Seine ältere Schwester Brigitte, besser bekannt als «Pringles», die heute verheiratet und zweifache Mutter ist. oneplus

Darum gehts Dave zog einst als 20-Jähriger im TV-Format «Jung, wild & sexy» mit seinen Kumpels Cyril, Tobias, Amadeo, Rebecca und seiner Schwester Brigitte, besser bekannt als Pringles, um die Häuser.

Zehn Jahre ist es her. Während seine Schwester bereits Mann und Kinder hat, wartet Dave noch auf die grosse Liebe.

Darum wagt der gebürtige Aargauer nun ein neues Experiment und nimmt an der Kuppelshow «First Dates – Znacht für Zwei» teil.

Die Protagonistinnen und Protagonisten aus der ersten «Jung, wild & sexy»-Staffel gingen in die Schweizer Reality-TV-Geschichte ein. Heute führt unter anderem auch Dave (32) ein gesittetes Leben. Ein Job als Baumaschinist, ein grosses Bauernhaus in Kienberg SO, wo er gemeinsam mit seiner Mutter lebt, und acht Pferde auf einer weitläufigen Weide: «Mir geht es schon ziemlich gut», sagt er zufrieden.

Nur in der Liebe hat es bislang immer noch nicht geklappt. «Irgendwann hört man auf zu suchen und lässt sich einfach finden», meint er im Gespräch mit 20 Minuten. Und das soll ihm durch seine Teilnahme an der Oneplus-Kuppelshow «First Dates – Znacht für Zwei» gelingen. Denn dort wird einem das Rendezvous direkt vor die Nase gesetzt. «Reality-TV macht einfach Spass, man lernt viele tolle Leute kennen und macht Erfahrungen, die man sonst nicht machen würde.»

Daves Beziehung scheiterte nach vier Jahren

Vor drei Jahren ging Daves erste und bislang einzige Beziehung in die Brüche. Vier Jahre hat sie gehalten, bis beide feststellten, dass «die Interessen doch nicht so die gleichen sind». Seine Ex habe abends immer etwas Aktives unternehmen wollen, beispielsweise mit dem Hund spazieren gehen. Er dagegen wollte es sich lieber daheim gemütlich machen. «Wenn du nach einem harten Tag auf dem Bau schon zigtausend Schritte gemacht hast, willst du am Abend einfach nur noch deine Ruhe haben», erklärt Dave. «Da hat sie irgendwann gesagt, dass es zwischen uns nicht mehr passt.»

Zwar kann Dave reiten, ist aber eigentlich gar nicht so der Outdoor- und Abenteuer-Typ. «Ich war eigentlich gar nie wild, sondern eher ruhig», meint der gebürtige Aargauer. Er bevorzuge es, daheim auf der Konsole zu zocken, nicht unbedingt Ego-Shooter-Spiele, aber dafür Geschicklichkeits-, Strategie- und Teamspiele. Seine Videospiel-Sessions streamt er jeweils unter dem Namen xXLordxAngelXx auf Twitch, wie er voller Stolz sagt.

Würdest du die Liebe im Reality-TV suchen? Ja klar, ist doch besser als Tinder! Kommt auf das Format an. Nein, nie im Leben.

Eine Gamerin könnte also ganz klar bei ihm punkten. Oder eine Blondine. Die gefallen ihm nämlich auch sehr. Einer mit ganz knalligen Haaren wäre er aber auch nicht abgeneigt – beispielsweise in Neongrün. Wichtig sei ihm aber vor allem, dass die Frau ihren Unterhalt eigenständig finanziere. «Ich wünsche mir eine, die mit beiden Beinen im Leben steht», meint der Single. Auf die Frage, wie er denn eine Frau von sich überzeugen möchte, meint der Baumaschinist: «Gar nicht. Ich bin einfach ich selbst und verstelle mich nicht. Wenn es ihr dann nicht passt, dann ist es halt so.»

Pringles’ Sohn ist Daves Göttibub

Sollte es aber passen, dann könnte er sich durchaus auch vorstellen, einmal zu heiraten und eine Familie zu gründen. «Meine Schwestern würden mich bestimmt in Sachen Kinderbetreuung und Erziehung unterstützen», so Dave. Klar, denn gerade Daves Schwester Brigitte (34), an die sich «Jung, wild & sexy»-Fans vor allem als «Pringles» erinnern können, hat damit schon Erfahrung. Sie ist bereits verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von zwei und sieben Jahren. Der jüngere der beiden ist Daves Göttibub, dem er hie und da einen Besuch abstattet.

Ob Dave im Rahmen von «First Dates» die potenzielle Mutter seiner künftigen Kinder trifft, wird sich am 8. März auf dem Streamingdienst Oneplus zeigen.