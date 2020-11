Klimaerwärmung : Jungbäume haben keine Zukunft

Basel-Stadt fällt 266 Bäume. Einige von ihnen wurden erst vor wenigen Jahren gepflanzt. Die Klimaerwärmung macht ihnen allerdings zu schaffen. Auch andere Grossstädte kennen das Problem. Künftig sollen klimaresistente Bäume gepflanzt werden.

Der Kanton Basel-Stadt muss 266 Bäume fällen. Darunter sind 85 Jungbäume. Bäume, die die Stadt erst vor 20 Jahren gepflanzt hat. Nun setzt der Kanton a uf Eichen, die wärmere Temperaturen besser vertragen. Im Januar werden die betroffenen Bäume in Basel gefällt und ersetzt. Gegen die Baumfällungen kann die Bevölkerung noch bis Ende Jahr Einspruch erheben.

Auch andere Städte müssen umplanen. In Bern wurde es dieses Jahr den meisten Jungbäumen zu heiss.

Die Klimaerwärmung spielt eine grosse Rolle

Peter Kuhn, Leiter Baumkompetenzzentrum Bern meint: «Wir haben eine ähnliche Situation wie Basel. Die Bäume reagieren natürlich nicht wegen einem Stress-Jahr. Aber wir hatten vier Jahre, die extremer Stress waren. In diesem Jahr sieht man die ersten Auswirkungen, in dem wir die Quittung erhalten.»

Axel Fischer, Leiter Park- und Grünanlagen Zürich sagt: «Zürich hat nicht die gleichen klimatischen Voraussetzungen wie Basel. Basel hat deutlich höhere Temperaturen. Aber genau so wie Basel auch, werden wir in Zürich, insbesondere im Strassenbereich, Baumarten einsetzten, die sich an ihrem natürlichen Standort solche klimatischen Verhältnisse gewohnt sind.»