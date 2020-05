Aktualisiert 09.05.2020 08:31

Keine Vorerkrankungen

Zehnjähriger aus Tessin liegt wegen Coronavirus auf Intensivstation

Ein zehnjähriger Junge, der an Covid-19 erkrankte, wurde in die Intensivstation eingeliefert. Laut dem Tessiner Kantonsarzt litt er an keinen Vorerkrankungen.

Das Coronavirus hat im Kanton Tessin ein Kind schwer erwischt. Ein zehnjähriger Junge musste deswegen in die Intensivstation eingeliefert werden. Der Patient sei am Donnerstag ins Spital eingeliefert und danach nach Lausanne transferiert worden, bestätigte der Tessiner Kantonsarzt Giorgio Merlani gegenüber der Tageszeitung «La Regione». «Im Moment ist er stabil. Mir ist nicht bekannt, dass er Vorerkrankungen hatte», sagt Merlani.

Damit verzeichnet der Kanton Tessin und wohl auch die Schweiz seit dem Ausbruch der Pandemie erstmals ein Kind, das wegen des Coronavirus auf intensivmedizinische Pflege angewiesen ist. Da am Montag die obligatorischen Schulen wieder öffnen, könnte dieser Fall für Bedenken sorgen. Giorgio Merlani sagt aber: «Dieser Fall zeigt allenfalls das Gegenteil: Selbst, wenn man zuhause bleibt, ist man nicht sicher.» Auch macht er darauf aufmerksam, dass sich Kinder laut Statistiken in der Regel bei den Erwachsenen anstecken.

Das Virus sei immer noch da

Die jungen Menschen erkranken am wenigsten häufig an Covid-19. Von 300 Tests mit unter 18-jährigen fielen nur 7 Prozent positiv aus. Nur sechs Kinder zeigten ein schwereres Krankheitsbild. Davon waren nur drei Kinder jünger als zehn Jahre alt.

Der Tessiner Gesundheitsdirektor Raffaele de Rosa warnt vor Nachlässigkeit und unüberlegten Schritten. Trotz der Öffnungen am Montag sei das Virus immer noch da. «Bis es einen Impfstoff gibt, müssen wir den Abstand einhalten und die Hygienemassnahmen anwenden.» Zudem solle die Bevölkerung Masken benutzen, sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne.