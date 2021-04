A. wurde am Dienstagnachmittag in Frankreich von der Polizei gefunden.

Der Junge, der seit Ostermontag in Oberwangen bei Bern vermisst war, ist am Dienstagnachmittag in Frankreich aufgefunden worden. Das meldet die Kantonspolizei Bern. Der 12-Jährige war alleine mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und ist wohlauf. Er wurde in Frankreich von der französischen Polizei angetroffen und in der Folge identifiziert.