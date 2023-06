Altenrhein: 14-Jähriger nach Badeunfall weiter vermisst – Suche wird eingestellt

Am Sonntagabend verschwand ein 14-Jähriger auf dem Bodensee vor Altenrhein. Auch am fünften Suchtag konnte der Junge trotz aller Bemühungen nicht gefunden werden. Der Jugendliche bleibt vermisst und die aktive Suche wird eingestellt.

1 / 3 Am fünften Suchtag wurde die Kantonspolizei St. Gallen von Wassersuchhunden der Polizei Freiburg unterstützt. Kapo SG Auch diese Massnahme zeigte nicht den gewünschten Erfolg – der 14-Jährige bleibt weiter vermisst. Kapo SG In Absprache mit den Angehörigen stellt die Kantonspolizei St. Gallen die Suche am Donnerstagabend ein. Kapo SG

Das ist passiert

In Altenrhein SG kam es am Sonntag, kurz vor 18.30 Uhr, zu einem tragischen Badeunfall. Die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen hat die Meldung erhalten, dass in der Nähe des Seezeichens 1, ein 14-jähriger Junge vermisst werde. Der Junge war mit seinem Vater auf einem Segelschiff auf See, das von einem Kollegen des Vaters gelenkt wurde. In der Nähe des Hafens stieg der 14-Jährige zum Baden in den See. Dabei wurden er und das Schiff auseinandergetrieben, der Vater und sein Kollege verloren den Kontakt zum Jungen.

Diese Suchaktionen fanden statt

Am Sonntagnachmittag stand ein Grossaufgebot von Polizei und Seerettung sowie einem Helikopter der Rega im Einsatz. Die Rega wurde von Drohnen der Kantonspolizei St. Gallen abgelöst und von Polizeitauchern unterstützt. Auch an den Folgetagen unterstützen Polizeitaucher und Drohnenpiloten die Suche nach dem 14-Jährigen. Weiter wurde ein Unterwasser-Suchroboter der Kantonspolizei Zürich eingesetzt.

An den Suchaktionen in den letzten Tagen beteiligten sich zudem Polizeiangehörige aus Deutschland und Österreich. Am fünften Suchtag wurde die Suchhundestaffel Freiburg aus Deutschland mit ihren Wassersuchhunden beigezogen. Die Hunde suchten von einem Boot aus nach dem vermissten Jungen. Leider brachte auch diese Massnahme keinen Erfolg.

Aktive Suche wird eingestellt

Leider konnte der Jugendliche auch am fünften Suchtag trotz grossen Bemühungen nicht gefunden werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Es wurden somit sämtliche Suchmöglichkeiten im und am Wasser sowie aus der Luft ausgeschöpft. Die Polizei wird in Absprache mit den Angehörigen die aktive Suche nach dem Jungen am Donnerstagabend einstellen.

Sollten Schifffahrende oder sich am See aufhaltende Personen in nächster Zeit verdächtige Feststellungen machen, werden sie gebeten, sich bei der Kantonspolizei St. Gallen, unter 058 229 49 49, zu melden.