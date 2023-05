Dietikon: Junge (5) stürzt aus 5 Metern von Rutschbahn – Trampolino-Inhaber äussert sich

Am Mittwoch ist ein Junge (5) im Spielparadies Trampolino aus fünf Metern von einer Rutschbahn gestürzt.

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Rega-Einsatz beim Kinderparadies Trampolino in Dietikon (ZH). «Ich war mit meinen Kindern da, als wir plötzlich Schreie einer Frau hörten», erzählte eine «Blick»-Leserreporterin gegenüber « Blick ». Die Schreie galten der Mutter eines fünfjährigen Kindes, welches im Indoor-Spielplatz verunfallt ist. Der Junge fiel dabei aus fünf Metern Höhe von einer Rutschbahn auf den harten Boden.

Doch wie kam es zu diesem Vorfall? «Er spielte auf einem Klettergerüst und ist dort durch ein Netz hindurchgeklettert», so die Leserreporterin, die mit der Mutter des Opfers sprechen konnte. Von dort aus sei der Bub auf die Röhre einer roten Rutschbahn gestiegen, die eigentlich zum gesperrten Bereich des Spielplatzes gehöre. Er sei dann auf der Rutschbahn hochgelaufen, bis er aus fünf Metern Höhe stürzte.

«Der Betrieb nimmt die Sicherheit unserer Kinder nicht ernst»

Obwohl die Augenzeugin von schweren Verletzungen beim Fünfjährigen ausging, sagte die Kantonspolizei Zürich nach dem Unfall gegenüber « Züri Today », dass die Verletzungen nicht so gravierend seien wie ursprünglich angenommen.

Für die Trampolino-Besucherin ist aber dennoch klar: Schuld am Unfall hat der Betreiber. «Es geht hier um die Sicherheit unserer Kinder. Der Betrieb nimmt das nicht ernst», sagt sie gegenüber «Blick».

Vor dem Vorfall sei der verbotene Bereich mit einem Klettverschluss abgesperrt gewesen, doch dieser hielt den Fünfjährigen nicht ab, auf die Rutschbahn zu steigen. «Wenn die Löcher im Netz mit Kabelbindern geschlossen wären, hätte das Kind da nicht durchsteigen können», so die Augenzeugin.

«Jemand muss den Verschluss geöffnet haben»

Ob die Mutter ihre Aufsichtspflicht verletzt hat, wird aktuell geprüft. Sicher sei, dass Kinder unter acht Jahren nicht alleine ins Trampolino dürften, während ältere Kinder nur mit einem Haftungsausschluss der Eltern reinkämen, so Mack weiter.

«Gerade vor einem Monat hat der Technische Überwachungsverein (TÜV) die Spielhalle besucht und hat bestätigt, dass alles in Ordnung sei.» Der Unfall sei ein Einzelfall gewesen und in seiner ganzen Zeit als Geschäftsführer noch nie passiert. «Dieser Bub ist zum Glück mit Prellungen davongekommen, das hat uns seine Mutter gesagt. Sie machen dem Trampolino keine Vorwürfe», so Mack abschliessend.