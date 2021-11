Markanter Anstieg – Junge Afghanen versuchen, in die Schweiz zu gelangen

Die meist minderjährigen Afghanen gelangen über die österreichische Grenze in die Schweiz. Im Bild die Gemeinde Buchs.

Während der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan flüchteten viele Menschen aus dem Land. Auch in die Schweiz.

Viele gelangen über die österreichische Grenze in die Schweiz.

Seit dem Sommer 2021 reisen vermehrt junge Afghanen illegal in die Schweiz ein.

Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan führte dazu, dass viele Menschen aus dem Land flüchteten. Zahlen des Bundes zeigen, dass sie auch in die Schweiz gelangen, meist über die österreichische Grenze. An dieser wurden anfangs des Jahres noch fünf illegal eingereiste Personen aufgegriffen, im August seien es 428 gewesen, schreibt «SRF».