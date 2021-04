19 Fälle von falschem Alarm in der Westschweiz : Junge Bombendroherinnen und Bombendroher werden von der Schule geworfen

Zwischen Januar und April musste die Waadtländer Polizei in 19 Fällen falscher Bombendrohungen aktiv werden. Fünf Urheberinnen und Urheber sind nun bekannt. Sie alle werden von ihren Schulen ausgeschlossen, zwei sind noch immer in Haft.

Am Mittwoch, dem 24. April, wurde das Gymnasium Renens wegen einer Bombendrohung evakuiert.

Drei von ihnen sitzen in U-Haft.

Die Fälle sorgten für Schlagzeilen – und für mehrere polizeiliche Grosseinsätze und Evakuationen: Zwischen dem 27. Januar und dem 20. April gingen bei der Kantonspolizei Waadt nicht weniger als 19 Bombenalarme ein, die alle gegen Schulen und Hochschulen gerichtet waren. Betroffen waren die EPCL, EPSIC, COFOP und das Beaulieu-Gymnasium in Lausanne, das CEPM, die Transition School und das Gymnasium in Morges, das Renens Gymnasium und das Planta College in Chavannes bei Renens.