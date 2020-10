Salvo war als Co-Pilotin des Spaniers Miquel Socias in das Rennen gestartet. Etwa um 10.30 Uhr soll das tragische Unglück dann geschehen sein: Socias verlor die Kontrolle über seinen Peugeot 208, flog von der Strecke ab und krachte in ein weiteres Fahrzeug. Salvo erlitt bei dem Crash so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb, nachdem Sanitäter versucht hatten, die junge Frau wiederzubeleben. Auch Socias erlitt bei dem Unfall Verletzungen, er soll aber nicht in Lebensgefahr schweben.