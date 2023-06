Schweiz: Junge finden ehrliches Feedback wichtiger als Lohn

Junge Schweizerinnen und Schweizer haben Zukunftsängste

Die Studie Junge Schweizerinnen und Schweizer 2023 gibt Einblicke in die Gedanken und Gefühlswelt junger Menschen in der Schweiz. Wie zufrieden sind sie mit verschiedenen Faktoren in ihrem Leben, wie zum Beispiel ihrer psychischen Gesundheit oder beruflichen Chancen? Was ist ihnen in der Arbeitswelt besonders wichtig? Wie reagieren sie auf den sogenannten Generationen-Clash und auf Krisen, mit denen sie konfrontiert werden? In der diesjährigen Umfrage wurden 2472 junge Schweizerinnen und Schweizer im Alter von elf bis 39 Jahren befragt, wobei über 80 Prozent der Teilnehmenden 25 Jahre oder jünger sind. Die behandelten Fokusthemen sind in zehn Spotlights unterteilt, welche die Ansichten, Wertevorstellungen oder Bedürfnisse der jungen Generation aufzeigen. 20 Minuten wird fortlaufend über die Spotlights berichten.