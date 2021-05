Basel - Junge Frau steigt über Balkongeländer und stürzt ab

Die junge Frau stürzte im Steinenbachgässlein in Basel von einem Balkon und wurde schwer verletzt.

Bei einem Unfall wurde am Dienstag eine junge Frau in Basel schwer verletzt. Wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte, hatte sich die Frau auf einem Balkon der Liegenschaft aufgehalten hatte, welcher sich auf der Seite Steinenbachgässlein befindet. In der Folge überstieg sie das Geländer des Balkons im 4. Stock und stürzte dabei auf einen darunter liegenden Balkon. Dabei wurde sie schwer verletzt.