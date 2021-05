150-Meter-Sturz in Schlucht : Junge Frau stürzt bei Wanderung in Waadtländer Voralpen in den Tod

Am Sonntagnachmittag verunfallte eine 30-jährige Frau beim Wandern in Les Avant VD. Sie wurde mit der Rega in ein Spital gebracht und erlag wenige Stunden später ihren Verletzungen.