Junge Frau stürzt über Mauer in die Aare – schwer verletzt

Die junge Frau fiel beim Klosterplatz in Olten in die Aare.

Am Donnerstagabend, kurz nach 23 Uhr, ist auf dem Klosterplatz in Olten eine junge Frau ohne Fremdeinwirkung von einer Mauer in die Aare gefallen. Dabei verletzte sie sich schwer und musste mittels Rettungsboot geborgen werden. Im Anschluss wurde sie in ein Spital gebracht. An der Rettung der Verunfallten beteiligten sich mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn, inklusive der Sondergruppe Schifffahrt, sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr Olten. Die Kantonspolizei Solothurn hat umgehend Untersuchungen zur Klärung des Unfalls eingeleitet.