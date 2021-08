Folgen der Pandemie auf die Psyche: Junge Frauen leiden am meisten

Jede vierte Person stuft sich als krank ein

27 Prozent der Erwachsenen empfinden sich gemäss den Ergebnissen heute als nicht vollständig gesund oder gar krank, das sind zehn Prozent mehr als noch bei der letztjährigen Befragung vom März 2020. Insbesondere jüngere Personen unter 30 Jahren, und davon wiederum viele Frauen, gaben an, dass die Pandemie zu einer direkten oder indirekten Belastung ihrer Gesundheit geführt habe.

Jungen Frauen geht es psychisch schlechter

15 Prozent der Befragten geben an, dass es ihnen immer gut gehe, 59 Prozent sind der Ansicht, dass ihr psychisches Wohlbefinden meistens gut sei. Damit bleibt rund ein Viertel, das angibt, das eigene emotionale Befinden sei «durchzogen» oder «schlechter». Der Anteil mit einem beeinträchtigten psychischen Wohlbefinden liegt bei den Frauen bei 32 und bei den Männern bei 20 Prozent. Neben diesem Geschlechter- zeigt sich auch ein Altersunterschied. Ganze 38 Prozent der 18- bis 35-Jährigen geben an, dass es ihnen höchstens «durchzogen» geht. Besorgniserregend ist die Situation bei den jungen Frauen bis 30 Jahren. Die Hälfte von ihnen bezeichnet das eigene psychische Befinden als «durchzogen» oder noch schlechter.

Einsamkeit und Leistungsdruck nehmen zu

Diejenigen, denen es schlechter geht, verspüren depressive Verstimmungen oder auch Angstzustände. Die Corona-Pandemie habe die Einsamkeit verstärkt, gaben viele an. Und vor allem jüngere Personen gaben an, mit einer Krankheit auf mangelndes Verständnis zu stossen. Die Hälfte gab an, bereits eine Krankheit verschwiegen zu haben. Bei den 18- bis 35-Jährigen sagten drei Viertel der Befragten, sie fühlen sich unter Druck, immer gesund und leistungsfähig zu sein.