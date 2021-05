Gebärmutterentfernung/Sterilisation - Junge Frauen ohne Kinderwunsch kämpfen verzweifelt um OP

Sie seien egoistisch, wissen nicht, was sie verpassen , und sollten sie so weitermachen, würden sie im Alter ganz alleine sein – das hören Frauen, die keinen Kinderwunsch haben, immer wieder. Doch keiner dieser Gründe konnte Janina, Leila und Senta umstimmen. Die drei 20 - Minuten-Leserinnen wissen schon seit geraumer Zeit, dass sie keine Kinder wollen. Und damit sind die Frauen nicht alleine: Laut Bundesamt für Statistik wollen neun Prozent der Schweizer Bevölkerung kinderlos bleiben.

Janina, Leila und Senta verspüren keinen Kinderwunsch. Die drei Frauen wären froh, sich nicht mehr länger mit Menstruationsschmerzen und Verhütung herumschlagen zu müssen. Mit einer Gebärmutterentfernung oder einer Sterilisation könnte, in den Augen der Betroffenen, ihr Leben vereinfacht werden. Doch so einfach ist das nicht. Auch nicht, wenn sie gewillt sind, die Kosten der Hysterektomie in Höhe von durchschnittlich 10’000 Franken selbst zu tragen.

«Erst ab 30 Jahren kommt eine Gebärmutterentfernung infrage»

Die Solothurnerin hat schon alles versucht, um ihre Schmerzen zu lindern. Pille, Drei-Monats-Spritze und Spirale – nichts habe vollkommen gewirkt. Janine fühlt sich allein gelassen: «Niemand will mir helfen! Ich verstehe es einfach nicht. Es ist mein Körper, wieso darf ich nicht selbst entscheiden, was damit geschieht?» Sie wolle sich wohlfühlen, das Leben ohne Schmerzen geniessen können. Ohne Verhütung und ohne sich Gedanken machen zu müssen. Das sei auch der Wunsch ihres Freundes, der ebenfalls keine Kinder haben möchte.

«Keine Kinder haben zu wollen, ist kein Verbrechen!»

Oft werde sie nicht ernst genommen. Auch ihr Frauenarzt habe ihr von einer Gebärmutterentfernung abgeraten. Der Grund: ihr Alter. «Ich sei noch zu jung. Der Eingriff sollte erst ab 30 Jahren durchgeführt werden, hiess es. Das ist unverschämt! Ich bin mir so sicher, dass ich keine Kinder will. Mich stört es, dass ich meine Blutung habe, weil es unnötig ist. Ich belüge mich selbst und versuche mir einzureden, dass der Körper es braucht, dabei weiss ich, dass das Schwachsinn ist.»

Auch ihr Freund unterstütze sie in dem Wunsch, ihre Gebärmutter entfernen zu lassen: «Wir sind seit zwei Jahren in einer Beziehung und haben gleich am Anfang darüber gesprochen. Wir sind uns einig, dass wir kinderlos leben wollen – umso mehr stört es uns, dass wir weiterhin verhüten müssen, obwohl wir uns so sicher sind.»