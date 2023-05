Junge Frauen immer linker – junge Männer ziehts nach rechts

1 / 3 Während junge Frauen politisch eher nach links driften, zieht es junge Männer politisch eher nach rechts. Einigkeit besteht aber unter anderem bei der Klima-Thematik. 20min/Matthias Giordano Uneinig sind sie sich beim Thema Feminismus. «Einzelne Männer seufzen zum Beispiel laut auf, wenn eine Frau zum dritten Mal in einem Monat über Feminismus spricht», sagt ein Lehrer. 20min Der Geschlechtergraben zeigt sich aber auch bei älteren Frauen und Männern. Bei den vergangenen Abstimmungen wollte das jeweilige Geschlecht ein anderes Ergebnis. 20min/Vanessa Lam

Darum gehts Laut aktuellen Befragungen schätzen sich junge Frauen politisch eher links ein, während sich junge Männer nach rechts orientieren.

Ein Grund dafür ist das veränderte Verständnis politisch linker Positionen.

Einig sind sich beide Geschlechter beim Klima oder der Gerechtigkeit.

Wo würdest du dich auf einer Skala von null (ganz links) bis zehn (ganz rechts) einordnen? Diese Frage wird Schweizerinnen und Schweizern regelmässig nach Abstimmungen in einer Befragung gestellt. Die «NZZ am Sonntag» hat eine Auswertung der Ergebnisse seit 1990 in Auftrag gegeben. Aus der Analyse geht hervor, dass es immer mehr junge Frauen politisch nach links zieht, während bei jungen Männern das Gegenteil passiert. Immer mehr junge Männer sehen sich politisch eher rechts.

52 Prozent, das heißt mehr als jede zweite Frau im Alter zwischen 18 und 29 Jahren bezeichnet sich heute als links – bei den Männern in derselben Altersgruppe hingegen gaben 43 Prozent an, politisch eher rechts zu stehen. Vor rund zehn Jahren sah dies noch anders aus: Bloss 35 Prozent der jungen Frauen schätzten sich eher links ein, bei den Männern gaben erst 29 Prozent an, eher rechte Positionen einzunehmen.

Feminismus, Klima, Gerechtigkeit

Das hat Gründe. Im Jahr 2017 kam die Bewegung «Me Too» auf. Unter dem Hashtag berichteten in den sozialen Medien Frauen von ihren Erfahrungen mit sexueller Belästigung. Am 14. Juni 2019 fand eine der grössten Demonstrationen seit Jahrzehnten statt. Hunderttausende Frauen gingen am Frauenstreiktag auf die Strasse. «Der neu aufgekommene Feminismus hat viele junge Frauen politisiert. Das ist ein wichtiger Grund dafür, warum junge Männer und Frauen politisch auseinanderdriften», schreibt die «NZZ am Sonntag». Ein weiterer Grund sei das veränderte Verständnis der politisch linken Position. So gehörten im Gegensatz zu früher beispielsweise auch der Kampf gegen Rassismus oder Sexismus ebenfalls dazu.

Gerade wenn es um Feminismus geht, sind sich junge Männer und Frauen uneins. Das kann auch Andreas Fannin, Historiker und Lehrer an der Kanti Zürcher Oberland in Wetzikon, beobachten. «Einzelne Männer seufzen zum Beispiel laut auf, wenn eine Frau zum dritten Mal in einem Monat über Feminismus spricht», wird er im Bericht zitiert. Keine Unterschiede stelle er hingegen bei Themen wie Klima oder Gerechtigkeit fest.

Geschlechtergraben bleibt

Nicht nur bei den Jungen ist dieser Gendergraben zu bemerken, sondern auch bei den Älteren. Bei den Abstimmungen der vergangenen drei Jahre wollten Frauen oft ein anderes Ergebnis als Männer. Insgesamt gab es neun Abstimmungen, bei drei setzten sich die Frauen durch, bei sechs die Männer.

Michael Hermann vom Forschungsinstitut Sotomo geht davon aus, dass der Geschlechtergraben auch in Zukunft bestehen bleibt: «Egal ob bei Fragen der Vereinbarkeit oder bei den Grundwerten, die Spannungsfelder zwischen Männern und Frauen werden sich nicht einfach auflösen.»