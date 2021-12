Geschlechter – Junge Frauen sind in Bezug auf das Geschlecht flexibel

Das Geschlecht zu ändern, erfordert in den Augen der meisten Befragten besonders viel Mut.

Bei jungen Menschen prallen Ansichten zur Geschlechtsidentität aufeinander, was sich manchmal auch an eskalierenden Situationen im Ausgang zeigt.

Die Studie zeigt auch, dass insbesondere junge Frauen in Bezug auf das Geschlecht flexibel sind. Für die Hälfte der 18- bis 25-jährigen Frauen gibt es keine scharfe Abgrenzung zwischen Mann und Frau. Ebenso für 57 Prozent der 26- bis 35-jährigen Frauen.

«Die Frauen laufen deshalb nicht in Männerkleidern herum»

«Junge Frauen finden mehrheitlich, dass man das Geschlecht wechseln und mit Geschlechterrollen spielen kann. Sie sehen das Geschlecht als etwas Flexibles, Wandelbares», sagt Studienautor Michael Hermann. Diese Ansicht beziehe sich eher auf die Werthaltung als auf das reale Leben. «Die wenigsten dieser Frauen laufen deshalb in Männerkleidern herum.»

Hermann interpretiert das Studienresultat so: «Viele junge Leute propagieren heute ein diverses, queeres Weltbild. Dann gibt es die Gegenbewegung jener, die sich davon provoziert fühlen. Sie sind mitunter homophob und gewaltbereit, was sich bei Gewalteskalationen im Ausgang zeigen kann.» In vielen Ländern Osteuropas sei diese Gegenreaktion aber noch deutlich stärker ausgeprägt.