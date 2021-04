«Einer der M änner packte die junge Frau am Hals . »

Leandro A. traf sich am Wochenende mit seinen Freunden.

Im Winterthurer Stadtpark eskalierte am Wochenende ein Streit zwischen zwei Gruppen.

In den sozialen Medien werden Leandro A.* (18) und seine Kollegen für ihren mutigen Einsatz im Winterthurer Stadtpark gefeiert. «Das sind Ehrenmänner», heisst es unter anderem auf dem Instagram-Kanal «szeneishwinti_blog» . Zuvor wurde die Nachricht einer jungen Frau gepostet. «Ich und meine Kolleginnen wurden von zwei Männern bedrängt. Sie haben meine Kollegin sog a r a ngefasst. Wir haben sie angeschrien, dass sie uns in Ruhe lassen sollen. Dann kamen mehrere Typen und halfen uns. »

Wie A. erzählt, war er am Samstagabend mit seinen Freunden im Stadtpark. «Ich sah, wie zwei Männer d rei junge Frauen ansprachen. » Zuerst habe er sich nicht viel dabei gedacht. Doch a ls er hört e, dass die Frauen die M änner mehrfach darum baten, sie in Ruhe zu lassen, s e i e r dazwischen gegangen. «Ich wollte die Situation deeskalieren und forderte die beide n Gruppen auf , wegzugehen.»

«Einer der Männer packte die junge Frau am Hals»

Eine der jungen Frauen habe die Angelegenheit klären wollen und sei direkt auf einen der beiden Männer zugegangen. «Die Situation eskalierte . Einer der M änner packte die junge Frau am Hals.» A. habe den Mann daraufhin weggestossen , se i dann aber von ihm i n d ie Brust geschlagen worden. Als der 18-Jährige ein Polizeiauto s ah , r annte er hinterher . « Di e Beamten hielten an und ich e rzählte ihnen, was passiert ist . Sie konnten die Lage schliesslich beruhigen. » Für den 18-Jährigen ist seine Reaktion selbstverständlich: «Ist doch logisch, dass ich helfe. Ich würde es wieder tun.»