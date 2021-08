Befragung im Kanton Bern - Junge für Ausweitung des Covid-Zertifikats, Kanton ist «begeistert»

Aus der VacMe-Datenbank wurden nach dem Zufallsprinzip 5000 Personen per SMS angefragt, an der Onlinebefragung teilzunehmen.

Jeden Freitag- und Samstagabend wird vor dem Le Ciel Schlange gestanden. Auffällig viele junge Menschen stehen dort jeweils an, um sich auf Covid-19 zu testen und ein Zertifikat zu erhalten, damit die Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer am Wochenende auf Partys gehen können. Warum sind die Schlangen vor dem Testzentrum so lang und vor dem Impfzentrum so kurz? Warum lassen sich vor allem Junge noch immer ungern impfen? Diese Fragen stellt sich auch der Kanton Bern und führte aus diesem Grund eine Umfrage bei den 16 bis 24-jährigen durch, die sich auf der Website VacMe registrierten.