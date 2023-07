Eurogames: JGLP prüft Strafanzeige gegen JSVP wegen Anti-LGBTQ-Post

Via Twitter und Instagram ortet die SVP beim Anblick der Regenbogenfahnen in Bern einen «Blick in den Abgrund».

In Bern finden bis am Samstag die Eurogames statt. Mit dem Sport-Event für LGBTQ-Personen soll die Diversität gefördert werden.

Die Junge SVP tobt wegen der Fahnen in der Altstadt und erkennt darin einen «Blick in den Abgrund».

In der Bundesstadt finden im Moment die «Eurogames» für LGBTQ-Personen statt. Bern hat sich deshalb in Regenbogenfarben gekleidet.

In Bern finden aktuell die «Eurogames» statt . Dabei handelt es sich um einen Sport-Event für LGBTQ+-Personen. Neben Badminton, Tennis, Fussball und Volleyball steht auch Wandern auf dem Programm. Bern werde damit zum «queeren Hotspot des Sommers», so die Organisatoren.

Die Stadt ist mit Herzblut dabei und hat sich in Regenbogen-Farben gekleidet. Das passt nicht allen. Die Junge SVP meinte zu einem Post der Bundesstadt: «Der Blick in den Abgrund. Der Blick in eine dekadente Zukunft.» Es sei gar eine Zukunft, in welcher «Psychiatrien überfüllt» seien, der Wohlstand dahin und die freie Meinungsäusserung ein Relikt aus besseren Zeiten sei.