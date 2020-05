Erste Entscheidung gefallen

Junge Grüne wollen Balthasar Glättli als Parteipräsidenten

Wird Glättli der neue Präsident der Grünen? An einer Online-Mitgliederversammlung stellten sich die Jungen Grünen nach einem Hearing hinter seine Kandidatur.

Es sieht gut aus für Balthasar Glättli. Es sieht gut aus, dass der Zürcher Nationalrat Präsident der Grünen Schweiz wird. So meldeten die Jungen Grünen am frühen Samstagabend, dass über hundert Parteimitglieder an der «ersten Online-Mitgliederversammlung einer nationalen Partei in der Schweiz» teilgenommen hätten.