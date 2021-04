So soll etwa das CO2-Gesetz verschärft werden. «Hier gibt es in der Schweiz dringenden Nachholbedarf» .

Die Junge Grünen haben an ihrer digitalen Mitgliederversammlung am Samstag entschieden: Ab August wollen Sie mehr als 100’000 Unterschriften sammeln, um eine neue Initiative zum Schutze der Umwelt vors Volk zu bringen. Die «Umweltverantwortungs-Initiative» fordert, dass sämtliche wirtschaftliche Tätigkeiten der Schweiz nur noch innerhalb der sogenannten «planetaren Grenzen» stattfindet (siehe Box). Die jungen Grünen gehen davon aus, dass bei einer Überschreitung der Grenzen die Gefährdung der Lebensgrundlage des Menschen droht.

«Bund verfehlt die Ziele»

Die Jungpartei stützt sich dafür auf eine Schweizer Studie, die vom Bundesamt für Umwelt in den Auftrag gegeben wurde. Die Autoren der Studie gehen auf sechs zentrale Umwelt-Kriterien ein: Klima, Biodiversität, Wasserverbrauch, Landnutzung, Luftverschmutzung sowie Stickstoff- und Phosphoreintrag. Jedes dieser Kriterien knüpfen sie an Schwellenwerte, die nicht übertreten werden dürfen.

«Hier gibt es in der Schweiz dringenden Nachholbedarf», erklärt Julia Küng, Co-Präsidentin der Junge Grünen. Das sehe man bereits am Kriterium «Klima», welches das Parlament mit dem CO2-Gesetz zu adressieren versuchte. Nach der Annahme der Initiative müsse dieses dringend weiterverschärft werden. Das belege auch die Studie: Fünf der sechs Umwelt-Werte erfüllt die Schweiz derzeit nicht.





In ihrer Rechnung berücksichtigen die Jungen Grünen auch die Emissionen von Importprodukten, die im Ausland ausgestossen werden. «Die meisten Emissionen verursachen wir immer noch im Ausland durch Produkte, die wir importieren. Mit Auflagen für Importe müsste man also schauen, dass auch im Ausland produzierte Ware den Nachhaltigkeits-Standards entspricht.» Das bedeute zum Beispiel, dass Tropenholz nur dann importiert werden dürfte, wenn es strengen Auflagen unterläge, die die erlaubten Emissionen regelt. «Die arbeiten noch an einem detaillierten Massnahmenplan. Wir wollen jetzt erstmals eine Debatte auslösen», so Küng.