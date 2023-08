Freundschaften: Junge haben mehr Freunde – und sind einsam

Wie steht es um die Freundschaften in der Schweiz? Das hat eine grosse Studie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts untersucht.

Teenager und junge Erwachsene haben in der Schweiz vergleichsweise viele Freunde. Nur vier Prozent der unter 34-Jährigen gaben in der GDI-Freundschaftsstudie an, keine Freunde zu haben. Über 85 Prozent haben eine Handvoll enger Freunde. Mit zunehmendem Alter sinkt die Zahl der Freunde. Gut 15 Prozent der Pensionäre und Pensionärinnen haben gar keine Freunde, rund ein Viertel nur einen oder zwei.