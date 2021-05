Ständig online - Junge haben wegen Corona die Nase voll von Social Media

1 / 8 Die Zahl der Schweizerinnen und Schweizer, die sich eine Online-Auszeit wünschen, ist im Corona-Jahr um vier Prozent gestiegen. 20min/Simon Glauser Bei den unter 20-Jährigen wünscht sich über die Hälfte (51 Prozent) eine Auszeit vom Digitalen, während es bei den 20- bis 39-Jährigen rund die Hälfte (49 Prozent) ist. 20min/Taddeo Cerletti «Der erste Gedanke, wenn man aufwacht, ist es, aufs Handy zu schauen. Es ist eine Routine, ähnlich wie das Zähneputzen», sagt Loumi. 20 Minuten

Darum gehts Eine Umfrage zeigt: Corona macht online-müde.

40 Prozent der Befragten wünschen sich eine Internet-Auszeit.

Besonders junge Menschen sind sehr gestresst davon, immer online zu sein.

Die Zahl der Schweizerinnen und Schweizer, die sich eine Online-Auszeit wünschen, ist im Corona-Jahr um vier Prozent gestiegen. Laut einer Umfrage der Digital-Marketing-Agentur xeit.ch wären 39 Prozent der Befragten gerne häufiger offline.

Auffällig ist laut der Studie, dass junge Menschen viel gestresster von Social Media sind als Personen über 39 Jahre. Bei den unter 20-Jährigen wünscht sich über die Hälfte (51 Prozent) eine Auszeit vom Digitalen, während es bei den 20 bis 39-Jährigen rund die Hälfte (49 Prozent) ist. Ähnlich fühlen von 20 Minuten befragte Passanten:

Loumi (23)

«Der erste Gedanke, wenn man aufwacht, ist es, aufs Handy zu schauen. Man will wissen, was gerade so auf Social Media läuft. Es ist eine Routine, ähnlich wie das Zähneputzen. Man kann leicht in eine Sucht hineinrutschen, vor allem während der Quarantäne. Zum Glück hat es mich emotional nicht so stark beeinflusst. Aber man teilt sein ganzes Leben auf Social Media und auch die ganzen Influencer sind momentan noch höher im Kurs. Ich persönlich kann es kaum erwarten, wieder Face to Face mit Freunden Zeit zu verbringen. Es wird ein Schritt in die Normalität, wenn man wieder mit Menschen direkt reden kann. Die Maske auszuziehen und die Emotionen vom Gegenüber zu sehen – das kann man nicht mit Social Media ersetzen. Nur schon ein Lächeln macht einen happy. Darauf freue ich mich am meisten, wenn die Normalität zurückkehrt!»

Yaggy (20)

«Bereits vor Corona merkte ich, dass ich weniger Interesse habe, auf Social Media zu sein. Meine Hobbies sind mir wichtiger, sodass ich mehr Zeit damit verbringen wollte. Ich will einen ausgeglicheneren Alltag. Aber nun seit Corona hat sich auch mein Studium vollständig ins Digitale entwickelt. So bin ich automatisch dazu gezwungen, mehr Zeit online zu verbringen. Ich merke, dass ich davon eine Art ‹brain fog› entwickelt habe, weil ich so viel Zeit digital verbringen muss. Die Coronazeit war für mich also recht anstrengend und psychisch belastend. Ich freue mich sehr darauf, wenn man bald wieder mehr im echten Leben mit Freunden zusammen sein kann. Klar hält man sich an die Massnahmen und trifft so wenig Menschen wie möglich, aber man vermisst seine Leute.»

Digitaler Hype könnte sich beruhigen

Am Montag treten die nächsten Öffnungsschritte des Bundesrates in Kraft und das Sozialleben wird wieder mehr in Schwung kommen: In Innenräumen können sich wieder 30 Personen treffen, auch die Gastronomie darf wieder drinnen stattfinden.

Die Soziologin Katja Rost erwartet einen Aufschwung des offline Kontaktes nach der Pandemie. «Online Kontakte sind keine offline Kontakte. Vieles einer direkten Kommunikation läuft über Körpersprache, Mimik und den sozialen Kontext ab. So kann es beispielsweise sehr wohltuend sein, gemeinsam zu schweigen. Das ist bei einem Zoom-Call eher unwahrscheinlich, weil es immer etwas Geplantes bleibt», so Rost.

Bei jungen Menschen könne sich ausserdem der Hype für digitale Medien beruhigen, so Rost. «Ein Hype entsteht bei Dingen, die neu und modern sind. Die Digitalität wurde durch die Pandemie aber weniger modern. Das könnte vor allem bei jungen Menschen den Hype beruhigen.» Ein klarer Gegentrend sei ausserdem der Digital Detox. «Es gibt heute sogar spezielle Hotels, die damit werben, dass man keinen Zugang zum Internet hat. Das hätte früher seltsam geklungen», so Rost.

Rost sagt, der Digitalisierungsschub in der Pandemie habe auch die Schwachstellen des Digitalen offengelegt: «Vieles wird wieder zurück ins Analoge verlegt werden, sobald es möglich ist. Man weiss jetzt viel besser, wofür die digitale Kommunikation geeignet ist und wofür eben nicht. Es wird kaum einem Unternehmen in den Sinn kommen, den Firmen-Apero weiterhin online zu veranstalten.» Manche Unternehmen würden wieder vermehrt analoge Sitzungen abhalten, so Rost. «Ich kann mir gut vorstellen, dass man künftig wieder auf ausgedruckte Sitzungsunterlagen setzen wird, weil man sich von digitalen Geräten leicht ablenken lässt.»

Social Media ist da, um zu bleiben

Einigen jungen Menschen hat die Pandemie die Freude an Social Media hingegen nicht verleidet. Corona habe ihn in Bezug auf Social Media nicht gross beeinflusst, sagt Thomas (33). «Zwar war ich mehr zu Hause, im Homeoffice. Aber deswegen bin ich nicht häufiger auf Instagram oder Netflix. Ich bin also genau gleich oft wie vorher online.» Deshalb überfordere es ihn auch nicht und er habe überhaupt nicht weniger Lust auf Social Media. «Da hat mich die Pandemie nicht geprägt.»

Auch laut Social-Media-Experte Sven Ruoss drohen die sozialen Medien nach der Pandemie nicht an Beliebtheit zu verlieren. Er rechne mit einer kurzfristigen Phase. «Langfristig wird die Pandemie den Social-Media-Frust nicht beeinflussen», sagt der Studienleiter des CAS Social Media an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ).

Da wegen des Lockdowns alle physischen Kontakte eingeschränkt worden seien, hätten die Menschen noch mehr Zeit auf Social Media verbracht, sagt Ruoss. «Logischerweise ist der Bedarf nach physischen Treffen nach monatelangen Treffen auf Apps wie Clubhouse oder Houseparty und digitalen Apéros gross.» Social Media sei jedoch gekommen, um zu bleiben. «Sobald wir die physischen Treffen wieder als etwas Alltägliches betrachten, werden die sozialen Medien wieder zu einer beliebten Ergänzung unserer analogen Kommunikation.»