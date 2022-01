Laut Whistleblowern : Junge in Kanada sterben an mysteriöser Nervenkrankheit

Im Ort New Brunswick soll eine neuartige Krankheit ausgebrochen sein. Sie verursacht bei zuvor gesunden Personen Schlafstörungen, Halluzinationen und sogar den Tod.

In einer kanadischen Provinz soll eine mysteriöse Krankheit aufgetaucht sein. (Symbolbild)

Die Beschwerden einer bislang unbekannten Krankheit würden in Kanada «aus dem Nichts» auftreten.

In einer kanadischen Provinz soll eine mysteriöse Krankheit aufgetaucht sein. Laut «The Guardian» sind immer mehr Menschen betroffen – und es ist nicht Corona. Auch junge Patientinnen und Patienten leiden unter unerklärlichen Halluzinationen, Muskelschwund und Demenz. Einige Patientinnen und Patienten berichten von starken Gewichtsverlusten, Gliederschmerzen sowie Seh- und Schlafstörungen. Laut einem Whistleblower soll die Nervenkrankheit in New Brunswick ausgebrochen sein. Der Ort zählt 750’000 Einwohnende. Die Beschwerden würden dabei «aus dem Nichts» auftreten. Neun Personen seien laut «The Guardian» bereits verstorben. Die Dunkelziffer könnte weitaus höher liegen wie die Tageszeitung weiter schreibt. «Bis zu 150 Menschen könnten möglicherweise betroffen sein, heisst es dort.